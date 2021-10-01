Порядок выплат детских пособий в России с 1 октября изменят

С 1 октября ежемесячные выплаты на детей в России будут перечислять только на карту «Мир». Те, у кого нет возможности или желания пользоваться банковской картой, получат пособия наличными или на счет, к которому она не привязана.

Изменения коснутся выплат семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, напомнило РИА «Новости».

Они затронут тех, кому выплаты приходят на карты международных платежных систем. Получателей пособий на счет по вкладу, номинальный или почтой нововведения не коснутся.

К картам «Мир» уже привязали начисление ряда выплат. С 1 июля на них приходят пенсии и ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Зарплаты работников бюджетной сферы и студенческие стипендии тоже зачисляют на российскую карту.

Ранее Счетная палата предложила сделать ежегодной выплату в 20 тысяч рублей к школе из материнского капитала. Предложение ведомства изучат в Минтруде.