Общество 04 февраля 2023, 18:56 Порядок ведения реестра земель сельхозназначения утвердили в России Правительство утвердило порядок формирования и ведения реестра земель сельхозназначения РИА «Новости»

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Порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения сформировали и утвердили в России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

В реестр внесут полный объем достоверных и систематизированных данных об использовании и состоянии сельхозземель. Там же будет информация об участках и зданиях, расположенных на них.

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Ресурс должен стать инструментом оценки состояния земель, чтобы ускорить поиск возможностей для сельхозпроизводства. Сведения для реестра будут предоставлять подведомственные Минсельхозу организации, Роскосмос и органы власти.

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Получать данные из реестра об участках смогут арендаторы, землевладельцы и землепользователи. Процедура будет бесплатной. Запрашивать сведения нужно через «Госуслуги».

Еще одно назначение реестра в том, чтобы способствовать реализации госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса до 2030 года.