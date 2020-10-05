Порядок вакцинации от коронавируса объявили для россиян из групп риска

Прививку от коронавируса в России раньше всех сделают медикам и учителям. Вместе с ними в первоочередную группу по вакцинации попадут и полицейские.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул, что прививать потом будут тех, кто работает в непосредственном контакте с другими людьми. Слова парламентария привел «Интерфакс».

«После этого — все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее», — сказал Морозов.

Пока что вакцину разрешили вводить людям в возрасте от 18 до 60 лет. Прививать детей и граждан старшего возраста нельзя, так как еще не завершена третья стадия клинических исследований.

Минздрав опубликовал в начале сентября обновленную, восьмую версию рекомендаций по борьбе с коронавирусом. В ней впервые перечислили группы населения, для которых вакцинация приоритетна. К ним отнесли врачей, учителей, полицейских и сотрудников органов соцзащиты. В перечень попали работники общественного транспорта, торговли, предприятий питания и других организаций, которые в своей деятельности контактируют с людьми.