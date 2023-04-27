Общество 27 апреля 2023, 19:52 Порядок проживания лиц без гражданства в новых регионах России утвердили Путин подписал указ о порядке проживания лиц без гражданства в новых регионах России РИА «Новости»

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В России утвердили особенности правового положения жителей новых регионов, которые решили не вступать в гражданство страны. Указ подписал президент Владимир Путин. Его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточнили, за кем из жителей указанных территорий закрепят статус иностранца. Его получат те, кто жил в новых регионах на момент их принятия в состав России. Иностранными гражданами также будут считать ранее проживавших и выехавших в РФ, если они заявили о желании сохранить прежнее гражданство и не приносили присягу гражданина России.

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Упомянутые категории лиц, а также люди без гражданства смогут обратиться за выдачей вида на жительство. Их обяжут пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и представить необходимые документы. Если последние не на русском языке, то с переводом.

На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей требовать засвидетельствование перевода не будут вплоть до окончания переходного периода.

Заявления о выдаче ВНЖ должны рассмотреть в срок не более 20 рабочих дней. В нем могут отказать, если человек предоставит поддельные документы.

Подписанный Путиным указ также установил особенности регистрации таких граждан по месту жительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил программу развития для новых российских регионов. В состав России ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли по итогам референдумов осенью 2022 года.