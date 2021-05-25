Россиянам разъяснили порядок получения новой выплаты на детей

Для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале Госуслуг, рассказала «Парламентской газете» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Мера носит заявительный характер. Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат», — подчеркнула сенатор.

Этот вид поддержки будет действовать в течение двенадцати месяцев, отметила также Святенко. Далее, по ее словам, надо опять оставить заявку через портал Госуслуг или социальные службы в своем регионе.

«Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет», — уточнила Святенко.

Ежемесячное пособие получат беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках — от шести до двенадцати недель, уточнила собеседница издания. При этом она обратила внимание на то, что эта мера также носит заявительный характер.

Россиянки, как подчеркивается, будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.

В Подмосковье продолжается реализация президентского проекта «Демография». В рамках программы более 14 тысяч подмосковных семей получили выплаты для новорожденных с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.