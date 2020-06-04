Порядок получения гражданства предложили упростить для волонтеров-студентов

Он заявил, что в борьбе с пандемией государству помогает очень много добровольцев. К волонтерским движениям присоединились и иностранные студенты, которые получают образование в России.

Комиссарова считает, что одним из инструментов поощрения за труд может быть упрощение порядка получения российского гражданства.

«Просим рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Российской Федерации для иностранных студентов, проявивших себя в качестве волонтеров в период борьбы с коронавирусной инфекцией, в части снижения требований о наличии совокупной трудовой деятельности в Российской Федерации до одного года с включением в этот срок периода их волонтерской деятельности», — говорится в предложении Комиссарова.