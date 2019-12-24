Порядок подготовки водителей изменится в России в 2020 году

Некоторые новшества начнут действовать сразу после публикации постановления — в январе 2020 года. Таким образом будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час. Кроме того, будет введен новый возрастной ценз для обучающихся: права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет получить с 20 лет.

Также дополнительные рычаги воздействия на нарушителей получит ГИБДД. В частности, после лишения водительского удостоверения гражданину не вернут его, если у того есть задолженность по штрафам.

Уже осенью традиционные «площадку» и «город» сменит объединенный экзамен по оценке навыков вождения. При этом станет возможным аннулировать результаты экзамена, подав жалобу на экзаменатора.

Минэкономики, Минтранс и ряд автошкол ранее выступали против некоторых нововведений, указано в материале.