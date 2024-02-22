Общество 22 февраля 2024, 20:43 Порядок пересмотра приватизационных сделок предложили узаконить в России РСПП предложил узаконить порядок пересмотра приватизационных сделок РИА «Новости»

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Российский союз промышленников и предпринимателей предложил урегулировать на законодательном уровне порядок пересмотра приватизационных сделок. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин, чьи слова привел «Интерфакс».

Речь идет о сделках, проведенных с нарушениями. Союз выступил с идеей ввести возможность компенсации бизнесменам рыночной стоимости активов. Поправки следует внести в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

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Предложения передали российскому лидеру Владимиру Путину. Он направил их в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента.

«Нам главное, что президент поддерживает нас в принципе, но надо докрутить технику», — отметил Шохин.

Глава ВТБ Андрей Костин в прошлом году призвал возобновить приватизацию, чтобы вернуть деньги в экономику. Но в нынешних реалиях такая идея не является необходимой, заявил экономист Александр Зубец.