Порядок оформления больничного на удаленке разработали в России

Сотрудник на удаленке сможет отправить больничный работодателю либо по почте, либо просто прислать номер электронного листка нетрудоспособности. Об этом говорится в тексте поправок к закону об удаленной работе.

«Дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю номер электронного листка нетрудоспособности», — приводит РИА «Новости» текст документа.

Авторы поправок к проекту об удаленке — депутаты и сенаторы — указали, что дистанционно решить вопрос с больничным можно будет только в том случае, если «медицинская организация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями».

Согласно этим нововведениям, работодатель будет должен обеспечить сотрудника на удаленке всем необходимым оборудованием. Новый закон запрещает уменьшать зарплату людям, которых отправили на дистанционную работу. Если работник не будет выходить на связь дольше двух дней, его могут уволить.

Новый закон Госдума приняла в первом чтении 21 июля. Во втором и третьем чтениях его собираются принять до конца ноября. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.