Порядок наследования имущества одиноких людей изменят в России

Имущество одиноких россиян могут унаследовать муниципальные округа. Такой законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Подготовленный законопроект наделяет муниципальные округа полномочиями наследовать выморочное имущество, то есть не востребованное после смерти собственника», — рассказал Владимир Груздев в интервью «Российской газете».

Округ может вступить в наследование только, если у усопшего не было наследников, либо они не стали претендовать на имущество ил не смогли это сделать.

Кроме того, это имущество может быть продано на аукционе, а недвижимость можно будет передать тем, кто стоит в очереди за жильем.

Ранее стало известно, что средняя стоимость вторичной недвижимости застыла на одной точке почти во всех крупных городах России. Исключение составляет Краснодар. Собственники вынуждены идти навстречу покупателям. После резкого повышение цен на жилье в прошлом году активность потенциальных покупателей снизилась. Многие решили отказаться от покупки квартиры.