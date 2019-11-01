Порядок начисления и выплаты пенсий планируют упростить

Россияне смогут не предоставлять различные документы для назначения и перерасчета пенсии, если они уже есть в территориальном отделении Пенсионного фонда России. Сами же выплаты будут рассчитываться исходя из информации, которой государство уже располагает.

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К примеру, сведения об инвалидности будут брать из федерального реестра инвалидов; данные о рождении и смерти — из соответствующей описи; если гражданину понадобится продлить вид на жительство, то информация будет браться из МВД.

Как отметили в ведомстве, такая упрощенная система позволит назначить пенсию россиянам, основываясь на сведениях из государственных организаций. На основании этих сведений также будут приниматься решения о прекращении или приостановления выплат.