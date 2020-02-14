Порядочных людей на сайтах знакомств нет. Как тогда найти свою любовь?

Больше трети пользователей сайта знакомств рассказали, что сталкивались с мошенничеством. Главная сваха страны Роза Сябитова подтвердила, что найти достойного спутника жизни в интернете невозможно. Лучше знакомиться по старинке.

«Найти там порядочного человека практически невозможно. Более того, сами же агентства или компании, которые занимаются интернет-знакомствами, подтверждают, что это чистая форма мошенничества. Например, тревожная кнопка, предложенная одним из сайтов знакомств. Если сайт знакомств говорит о том, что вот вам тревожная кнопка, это уже подтверждает то, что есть мошенники», — сказала «360» сваха и телеведущая Роза Сябитова.

По ее словам, шесть лет назад она ставила знакомства на сайтах на первое место. Ведь главное для поиска партнера — наличие выбора, а интернет предоставлял прекрасную возможность.

Нельзя голодной ходить в магазин, возьмете первое, что попало под руку. Поэтому у данного способа должен быть большой выбор Роза Сябитова.

Тогда проблема заключалась в том, что женщины могли додумывать образ партнера. Она советовала как можно скорее переходить от виртуального общения к реальному. Теперь же сайты знакомств и вовсе стали полны мошенников.

Впрочем, идеального варианта сегодня Роза Сябитова тоже не дала. По словам знаменитой телеведущей, свахи могут подобрать проверенного партнера, но не могут оказывать эту услугу столь же массово, как сайты знакомств.

«Плюс в том, что информация проверена, вас будут вести, потому что специалисты-психологи, и это очень индивидуальная работа, потому что понятие счастья у всех разное. Профессиональная сваха не должна навязывать свое представление о счастье, а подобрать то, что хочет человек, подобрать такого партнера. К сожалению, сваха не может оказать услугу многим. Это все индивидуально», — отметила Сябитова и еще раз подчеркнула, что в интернете сейчас партнера лучше не искать.

Аналитики компании ESET заметили значительный рост мошенничества на сайтах знакомств в 2019 году. По их данным, если в 2018-м с обманом на сайтах по поиску второй половинки сталкивались 28% посетителей, то сейчас — 34%, пишет газета «Известия».