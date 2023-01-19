Общество 19 января 2023, 16:16 Порядка 8 тысяч нижегородцев приняли участие в крещенских купаниях

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В православный праздник Крещение Господне, который отмечается 19 января, в Нижегородской области в прорубь окунулись восемь тысяч жителей. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Отмечается, что в этом году в регионе крещенские купания прошли без происшествий. Для обеспечения безопасности при окунании в прорубь на дежурство были привлечены 174 сотрудника МЧС и 30 волонтеров.

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Кроме того, на площадках было задействовано 39 единиц техники.

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