Порядка 7,2 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за большой просроченной задолженности. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

«Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — сказал Мехтиев в беседе с РИА «Новости».

Эксперт посоветовал за 10-14 дней до выезда за границу по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли в базе исполнительные производства. В случае положительного ответа, нужно полностью погасить долг и уведомить об этом орган, наложивший запрет.

Дальше нужно будет подождать около десяти рабочих дней, пока данные внесут в базу. Иногда этот процесс можно иди быстрее, но лучше не рисковать и не тянуть до последнего.

В случае, когда за границу нужно ехать на лечение, то по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку. Тогда необходимо написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Тем не менее все равно придется доказывать, что без поездки обойтись нельзя.