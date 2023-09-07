Общество 07 сентября 2023, 16:56 Порядка 70 млн «квадратов» жилья ввели в России с начала года Зампред Хуснуллин: с января в России ввели 70 млн «квадратов» жилья Unsplash

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Общий объем ввода жилья в России с января по август 2023 года составил 70 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщили на сайте правительства.

Он назвал темп строительства в стране достаточно неплохим. По оперативным данным регионов, за восемь месяцев 2023 года ввели порядка 70 миллионов квадратных метров жилья.

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«Фиксируем прирост на 9% по многоквартирным домам, что, безусловно, является большой заслугой регионов и результатом системной работы», — подчеркнул вице-премьер.

Он призвал не снижать темпы строительства. По итогам года в России должны ввести в эксплуатацию не менее 103 миллионов «квадратов». В перспективе предстоит «поддерживать высокую планку», резюмировал Хуснуллин.

Вице-премьер попросил губернаторов регионов держать на личном контроле увеличение градостроительного потенциала. Также он напомнил о новых правовых актах строительной сферы, которые вступили в силу 1 сентября.

Минстрой утвердил методы оценки эффективности налоговых вычетов на приобретение жилья, напомнили «Известия».