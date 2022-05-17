Порядка 7 тонн фруктов привезли на Московский полумарафон

В спорткомплексе «Лужники» 15 мая стартовал традиционный Московский полумарафон. Его участники пробежали дистанции пять километров и 21,1 километра по центру города.

Официальным партнером забега выступила торговая сеть «Пятерочка». Она обеспечила всех участников этого соревнования фруктами.

Пятый год подряд «Пятерочка» заботится об участниках этого бегового праздника. Спортсменам важно восстанавливать запасы витаминов после успешного прохождения дистанции. В этот раз порядка пяти с половиной тонн бананов и чуть менее полутора тонн апельсинов были предоставлены сетью для поддержания здоровья спортсменов.

В рамках полумарафона также прошла корпоративная эстафета, в которой приняла участие команда сотрудников «Пятерочки».

«Одной из ценностей нашей сети является забота о людях, их здоровье и качественном питании. Поэтому мы регулярно поддерживаем активности, которые способствуют развитию здорового образа жизни, сами принимаем в них участие, а также ежедневно предлагаем гостям наших магазинов и пользователям экспресс-доставки свежую продукцию для поддержания крепкого здоровья и тонуса по выгодным ценам», — рассказала Ольга Рознова, руководитель отдела маркетинга торговой сети «Пятерочка» в Москве.

Всего в забегах на пять километров и 21,1 километра зарегистрировались 23 000 участников. Беговой маршрут пролегал по центральным набережным города — Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской.