Более 500 беженцев из Харьковской области приняли российские регионы | 360°

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Более 500 беженцев из Харьковской области приняли российские регионы

Власти Белгородской области: 500 беженцев из Харькова отправили в российские регионы

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Около 550 беженцев из Харьковской области, которые перешли российско-украинскую границу в Белгородской области, отправлены в соседние регионы. Такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера 500 человек были отправлены в Воронеж, 50 человек — в Сызрань. Готовимся к отправке очередных групп. Стараемся помочь», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Накануне вечером поезд с 419 беженцами из Харьковской области прибыл на вокзал Воронеж-1. Власти Воронежской области объяснили ТАСС, что некоторые украинцы приехали в регион на собственных машинах и пока остались у знакомых или родных.

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Всего 11 сентября более 1300 беженцев из Харьковской области перешли границу в Белгородской области, их разместили в 27 пунктах временного пребывания.

Украина

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