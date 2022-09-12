Более 500 беженцев из Харьковской области приняли российские регионы | 360°

Общество 12 сентября 2022, 09:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 500 беженцев из Харьковской области приняли российские регионы Власти Белгородской области: 500 беженцев из Харькова отправили в российские регионы РИА Новости

Читать 360tv в

Около 550 беженцев из Харьковской области, которые перешли российско-украинскую границу в Белгородской области, отправлены в соседние регионы. Такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера 500 человек были отправлены в Воронеж, 50 человек — в Сызрань. Готовимся к отправке очередных групп. Стараемся помочь», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Реклама

Накануне вечером поезд с 419 беженцами из Харьковской области прибыл на вокзал Воронеж-1. Власти Воронежской области объяснили ТАСС, что некоторые украинцы приехали в регион на собственных машинах и пока остались у знакомых или родных.

Реклама

Всего 11 сентября более 1300 беженцев из Харьковской области перешли границу в Белгородской области, их разместили в 27 пунктах временного пребывания.

0 0 0 0 0 0