Общество 09 января 2024, 13:44 Порядка 250 домов в стиле неоклассицизма отреставрировали в Москве Около 250 домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Москве РИА «Новости»

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С момента запуска программы капитального ремонта жилищного фонда в Москве в 2015 году специалисты отреставрировали около 250 зданий в стиле неоклассицизм. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что одной из приоритетных областей деятельности Московского фонда капремонта стало восстановление исторического облика старинных построек. В 2022 году в столице отреставрировали свыше 20 зданий, а в 2023 году число отремонтированных объектов возросло до 33.

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Выдающимися объектами неоклассической архитектуры Москвы, прошедшими реставрацию, стали жилые дома на Часовой улице, в Гагаринском и Большом Кисловском переулках.

Также в столице подвели итоги реставрации памятников за 2023 год по нацпроекту «Культура. Общее число отремонтированных скульптур превысило 200.