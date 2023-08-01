Общество 01 августа 2023, 22:03 Порядка 24% отцов заявили, что не проводят время с детьми из-за усталости на работе

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По статистике московские отцы уделяют своим детям в сутки порядка 35 минут. Сайт kp.ru провел опрос и узнал, в чем причина такого отношения к детям со стороны мужчин.

Порядка 24% опрошенных ответили, что проводят мало времени со своими детьми из-за того, что устают на работе. Вечером им хочется отдохнуть, а не заниматься воспитанием.

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Еще 22% респондентов заявили, что отцам скучно и нечем заняться с ребенком, а 21% отметил, что у них не хватает времени.

При этом в 14% случаев россияне отвечали, что у них в семьях отцы проводят с детьми достаточное количество времени.