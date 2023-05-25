Общество 25 мая 2023, 21:08 Порядка 230 жителей Грайворонского округа остались в пунктах временного размещения Глава Белгородской области Гладков: в пунктах временного размещения находятся 230 человек Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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На данный момент в пунктах временного размещения находятся 230 жителей Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор посетил один из пунктов временного размещения, который находится в Яковлевском городском округе. По его словам, люди постепенно начали возвращаться в свои дома. Те, кто еще переживает, остались в пункте.

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«Много было вопросов о безопасности. Много было вопросов о детских садах, школах, работодателях. Там, где можем, конечно, будем помогать. Самое главное, что люди живы и здоровы», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что люди потихоньку оправляются от стресса. Глава Белгородской области выразил надежду на то, что горожане больше не испытают подобного в своей жизни.

Днем 22 мая в регион попала группа украинских диверсантов. Некоторым местным жителям пришлось покинуть дома ради безопасности. В ходе столкновений с диверсионно-разведывательной группы российские бойцы ликвидировали 70 человек. Также они поразили четыре боевые бронемашины и пять пикапов ДРГ.