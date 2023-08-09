Общество 09 августа 2023, 22:52 Порядка 17% россиян заявили, что не пользуются такси

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В России значительно увеличилась стоимость поездки на такси. В связи с этим сайт kp.ru провел опрос и узнал, как часто россияне пользуются такими услугами.

Порядка 17% россиян заявили, что вообще не пользуются услугами такси. Аналогичный процент опрошенных отметили, что заказывают машину в случае, когда есть необходимость поехать на вокзал или в аэропорт. Большинство респондентов — 28% — рассказали, что пользуются такси редко, в случаях, когда опаздывают.

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«Я езжу на такси только по необходимости, но это очень редко», — отметила одна из участниц опроса.

Еще 18% признались, что пользуются такси несколько раз в месяц, 9% — если устали или в плохую погоду, 7% выбирают поездку на такси несколько раз в неделю, а 4% передвигаются только на такси.