Общество 21 июня 2023, 23:51 Порядка 1500 пачек поддельных табачных изделий задержали в Новом Уренгое

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Полицейские Нового Уренгоя перехватили немаркированных табачных изделий в количестве более 1500 пачек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Новоуренгойской транспортной прокуратуры.

Партию поддельных сигарет закупил местный предприниматель. Он планировал продавать табак в своем магазине.

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«По версии следствия, в январе текущего года он незаконно, посредством доставки железнодорожным транспортном, приобрел немаркированные табачные изделия в количестве более 1500 пачек, после чего перевез их в свой магазин, с целью последующей реализации», — отметили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Контрабанду обнаружили представители отдела МВД России на транспорте в рамках оперативно-розыскных мероприятий в мае текущего года. После этого на злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас его передали в суд.