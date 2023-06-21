21 июня 2023, 23:51
Порядка 1500 пачек поддельных табачных изделий задержали в Новом Уренгое
Полицейские Нового Уренгоя перехватили немаркированных табачных изделий в количестве более 1500 пачек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Новоуренгойской транспортной прокуратуры.
Партию поддельных сигарет закупил местный предприниматель. Он планировал продавать табак в своем магазине.
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«По версии следствия, в январе текущего года он незаконно, посредством доставки железнодорожным транспортном, приобрел немаркированные табачные изделия в количестве более 1500 пачек, после чего перевез их в свой магазин, с целью последующей реализации», — отметили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Контрабанду обнаружили представители отдела МВД России на транспорте в рамках оперативно-розыскных мероприятий в мае текущего года. После этого на злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас его передали в суд.
Контрабанда
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