«Порешали эти вопросы на высоком уровне»: штрафы не помешали актеру Деревянко улететь на Мальдивы

Актер Павел Деревянко улетел на Мальдивы, несмотря на неоплаченные штрафы. Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram. В настоящий момент видео актер уже удалил, но оно все еще доступно в Telegram-канале «НеМалахов».

По словам актера, вылететь из России ему помогли друзья.

«Спасибо друзьям-товарищам, которые включились и на достаточно высоком уровне порешали эти вопросы. У нас это возможно», — пояснил Деревянко. По его словам, вопрос с неоплаченными штрафами решили за одни сутки.

РИА ФАН напомнило, что в начале января его вместе с дочерью Варварой не выпустили из России за неоплаченные штрафы за превышение скорости и налог на машину. Общая сумма составила 56 тысяч рублей.

Актер заявил, что просто не понимает, откуда взялись эти долги, так как машины у него нет уже полтора года. Он отметил, что полтора месяца назад дважды летал в Турцию и тогда никаких проблем при прохождении границы у него не возникло.