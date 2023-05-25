Общество 25 мая 2023, 13:52 Поражено до 70% легких. Переживший покушение врио главы МВД ЛНР перенес сложную операцию Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес сложную операцию в клинике Москвы после покушения РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию из-за ранения, которое получил при взрыве в центре Луганска. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур республики.

«У Игоря Александровича [Корнета] в результате ранения поражено до 70% легких. Он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы», — сказал источник.

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Неделю назад стало известно, что Корнета, получившего ранения при покушении, доставили в Москву, в госпиталь в Коммунарке, напомнил RT.

Его ранило при взрыве в центре Луганска 15 мая. Граната взорвалась в парикмахерской на улице Демехина. Пострадали восемь молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних.

Переживший покушение Корнет пришел в сознание только на следующий день. По факту покушения на жизнь врио главы МВД ЛНР следователи СК возбудили уголовное дело.