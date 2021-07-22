Пора в отпуск! Расскажите, как вы собираетесь провести летние каникулы

Отпуск — время, которое все очень ждут. Кто-то отправляется летом на дачу, кто-то — на российские курорты, другие — за границу. Нам интересно узнать, как вы проводите отпуск в этом году и какие у вас на него планы? Пройдите опрос, который «360» подготовил для вас вместе с Viber.

Это не займет больше минуты. Нужно ответить всего на девять простых вопросов. Они связаны с тем, был ли отпуск или еще ожидается, важны ли при выборе места для отпуска меры предосторожности, связанные с коронавирусом или нет.

Чтобы принять участие в опросе, нужно пройти по этой ссылке.