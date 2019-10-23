Пора рушить стереотипы. В идее православного реалити-шоу нашли «благую цель»

Священник, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Постернак считает, что авторы нового реалити-шоу «Остров» на телеканале «Спас» преследуют благую цель. Они хотят показать людям, далеким от церкви, как устроена жизнь в монастыре. По мнению собеседника «360», все стереотипы давно пора рушить.

«Может быть, форма кажется несколько экстравагантной, но за этим стоит совершенно другая мысль. Существует набор стереотипов, по которым воспринимается церковная жизнь. Вполне возможно, шоу преследует цель как раз поменять эти стереотипы, — поделился он своим мнением с «360».

Также священник объяснил, на каких условиях в мужской монастырь Нилову Пустынь на Селигере, где пройдут съемки шоу, могут попасть женщины.

«Очевидно, что женщины не находятся в тех частях храма, где живут мужчины. Они не могут заходить в алтарь, но это повсеместная практика. Они могут выполнять определенную хозяйственную работу: например, готовить еду, ухаживать за садом, вести огородные работы. При этом они должны находиться в определенных рамках, которые переступать не могут», — пояснил Андрей Постернак.

Православное реалити-шоу «Остров» покажут на телеканале «Спас». Для участия в нем выберут 10 человек. Съемки начнутся в ноябре.