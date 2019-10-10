Пора подумать о ремонте. Дольщики ЖК «Квартал Европа» получат ключи до конца года

Дольщики жилого комплекса «Квартал Европа» в Балашихе получат долгожданные ключи. Дома готовы на сто процентов, сейчас завершается благоустройство. Новый инвестор, которого нашли в региональном правительстве, всего за полгода выполнил все обязательства. Наконец люди впервые побывали в своих квартирах.

Дома обещали сдать еще в 2014 году. По словам покупателей, звучало правдоподобно: здания были готовы, висели люстры в коридорах. Было продано почти 900 квартир. Но ни один из 11 домов компания «Элит ком» не сдала.

«До 2015-го строительство шло и нас застройщик убеждал, что все наладится. Через некоторое время строительство остановилось полностью и стало понятно, что его уже не продолжат», — поделился дольщик Дмитрий Соломатин.

Через год дольщикам стало действительно страшно. Энтузиасты даже разбили палаточный лагерь за стройкой. Поддерживал их депутат Джеффри Монсон.

«Это тоже, кстати, очень сыграло свою роль. Он написал, он лицо заметное, немножечко выделяется среди общей массы. Он помог, и он потом интересовался», — отметила дольщица Татьяна Мелешко.

В это время в правительстве Московской области искали нового инвестора. И нашли — компания «Гранель» пришла на объект меньше года назад.

«Строительство ЖК „Квартал Европа“ началось в 2013 году. Первоначальный срок передачи квартир участникам долевого строительства — конец 2014-го. Но застройщик не справился со своими обязательствами и в 2017-м строительство было приостановлено. Правительство Московской области нашло нового инвестора — это ГК „Гранель“. И на сегодняшний день строительство находится на финальной стадии», — рассказала Елена Апполинарова, замминистра жилищной политики региона.

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С конца зимы дольщики приезжали на стройку почти каждую неделю. Теперь им пора задуматься о ремонте, потому что итоговая проверка домов уже началась. Ключи от квартир будущие новоселы получат до конца года.