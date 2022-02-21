Попытку выгнать курьеров с тротуаров не поддержали в «Защите прав автомобилистов»

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что попытка выгнать курьеров с тротуаров на проезжую часть приведет к бесконтрольному нарушению ПДД. Таким образом он прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить курьерам ездить по пешеходным зонам, написало ИА НСН.

Шкуматов считает, что инициатива, предложенная депутатом, не будет работать, поскольку за нарушением езды курьеров некому будет следить.

«Когда вы смотрите на вот эту всю историю с точки зрения правового регулирования… Ну кто на улице будет бегать за курьером? У меня большое подозрение, что никто. По идее, контролировать это должен живой человек. Но кто будет это делать? Инспектор ГИБДД? Их сократили. Это, конечно, все хорошо на бумаге. Но отсутствие контрольных механизмов практически на 100% эту историю делает банально нерабочей», — заключил представитель рабочей группы.

Ранее в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по пешеходным зонам. Автор инициативы Султан Хамзаев считает, что такое движение создает дискомфорт пешеходам, вынужденным проявлять повышенное внимание, чтобы не допустить столкновения.