Общество 27 июня 2023, 15:35 Попытку мятежа в России инспирировал Запад — Золотов Глава Росгвардии Золотов не исключил, что попытку мятежа в России организовал Запад РИА «Новости»

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В подготовке мятежа в России могли участвовать западные спецслужбы. Такое заявление сделал глава Росгвардии Виктор Золотов, написало РИА «Новости».

,,«Они узнали уже, как они говорили, за несколько недель до его начала. И надо сказать, из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы», — заявил он.

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По его мнению, не исключено, что мятеж инспирировал Запад. Видимо, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подбили пойти на такой шаг.

«А, может, его амбиции вот эти вот перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», — сказал Золотов.

Уголовное дело после попытки мятежа в России прекратили. Центр общественных связей ФСБ Росси сообщил, что участники остановили свои действия. Основателю ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дали возможность уехать в Белоруссию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренности с ЧВК «Вагнер» соблюдаются. Он добавил, что не обладает сведениями о местонахождении Пригожина. Тем не менее в СМИ появилась информация, что частный самолет с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным приземлился в Белоруссии. Возможно, он проведет переговоры с руководством республики.

Попытка мятежа в России произошла в ночь на 24 июня. Тогда силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и двинулись в сторону Москвы. Позже основатель ЧВК принял предложение президента Белоруссии Лукашенко и остановил движение бойцов.