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    08 апреля 2022, 12:01

    Попытку контрабанды наличной валюты пресекли в аэропорту Екатеринбурга

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники Уральского таможенного управления обнаружили у пассажира из Германии несколько десятков тысяч в евровалюте. Его задержали в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, написал Ura.ru.

    Крупную сумму денег мужчина перемещал без декларирования.

    «28 тысяч евро наличными обнаружили сотрудники таможни в ручной клади пассажира из Германии. В ходе контроля таможенники выявили, что мужчина перемещает без декларирования крупную сумму наличности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ.», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Начальник таможни имени В. А. Сорокина Анатолий Тимощенков напоминает, что без письменного декларирования через границу можно перемещать до 10 тысяч американских долларов.