Попытку контрабанды наличной валюты пресекли в аэропорту Екатеринбурга

Сотрудники Уральского таможенного управления обнаружили у пассажира из Германии несколько десятков тысяч в евровалюте. Его задержали в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, написал Ura.ru.

Крупную сумму денег мужчина перемещал без декларирования.

«28 тысяч евро наличными обнаружили сотрудники таможни в ручной клади пассажира из Германии. В ходе контроля таможенники выявили, что мужчина перемещает без декларирования крупную сумму наличности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ.», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Начальник таможни имени В. А. Сорокина Анатолий Тимощенков напоминает, что без письменного декларирования через границу можно перемещать до 10 тысяч американских долларов.