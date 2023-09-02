Общество 02 сентября 2023, 12:34 Попытки ВСУ отправить в Крым десант назвали бесполезными акциями Константинов назвал дешевой акцией попытку ВСУ попасть на полуостров РИА «Новости»

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Украинское командование ценой жизни военных платит за дешевые пиар-акции с попыткой высадки десанта в Крыму, прекрасно понимая, что все они бесполезны. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.

Так он прокомментировал удар авиации Черноморского флота по подходящим к побережью Крыма четырем военным катерам ВСУ с десантными группами.

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Константинов подчеркнул, что в реальности высадка украинских боевиков на территорию полуострова невозможна, а все подобные действия не более чем попытка командования получить красивые кадры ценой жизни солдат.

«Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети», — заявил спикер парламента Крыма.

Также он исключил возможность украинских военных войти на территорию полуострова по суше. Константинов подчеркнул, что все такие попытки закончатся уничтожением боевиков еще на подходе к полуострову.

Минобороны в минувшую среду, 30 августа, сообщило об уничтожении в Черном море четырех военных катеров Украины, в которых находились десантные группы украинских военных общей численностью 50 человек. Удары по украинским судам с воздуха нанес истребитель Черноморского флота.