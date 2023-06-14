Общество 14 июня 2023, 17:58 Попытки изолировать Россию провалились — Матвиенко Спикер Совфеда Матвиенко: широкое участие стран в ПМЭФ показало, что изолировать РФ нельзя РИА «Новости»

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Присоединиться к Петербургскому международному экономическому форуму хотели более 17 тысяч участников из 130 стран. Это показало, что попытка изолировать Россию провалилась, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, написал ТАСС.

«Петербургский форум уже завоевал авторитет как важнейшая международная площадка для делового мира. И несмотря на все попытки изолировать Россию, ничего не получилось», — подчеркнула она.

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Матвиенко поблагодарила главу Алжира за то, что он нашел время для встречи. Она также отметила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным, запланированные в рамках форума, будут содержательными.

Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ, говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «Известиям». Речь главы российского государства будет важной «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров РФ».

ПМЭФ официально открылся в Петербурге 14 июня. Мероприятие проходит в КВЦ «Экспофорум». В рамках форума «Газпром нефть» показала цифровые образы профессий, созданные нейросетью.