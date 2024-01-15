Общество 15 января 2024, 14:31 Попытки иноагентов препятствовать выборам президента зафиксировали в Госдуме Депутат Госдумы Пискарев: иноагенты пытались препятствовать проведению выборов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства извне выявила многочисленные попытки препятствования со стороны иностранных агентов подготовке и проведению выборов президента России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба комиссии.

Депутат Василий Пискарев отметил, что мониторинговая группа обнаружила многочисленные факты участия иностранных организаций и иноагентов в деятельности, которая препятствует подготовке и проведению выборов России.

Реклама

«Речь идет о попытках распространять дезинформацию и влиять на общественное мнение путем предоставления агитационных и методических материалов для дискредитации России, процесса международного наблюдения за ходом выборов и избирательной системы», — сказал он.

Пискарев уточнил, что более 30 иностранных неправительственных организаций из ряда западных стран обратились с петицией к мировым лидерам с призывом признать нелегитимными предстоящие выборы в России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Генеральный прокурор Игорь Краснов призывал пресекать любые провокации во время голосования, отмечал RT.