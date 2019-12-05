Попытка цензуры: в Союзе журналистов напомнили судьям содержание Конституции

В Союзе журналистов России оценили планы о введении ответственности для СМИ за давление на суд. Глава объединения Владимир Соловьев назвал инициативу попыткой цензуры.

Соловьев подчеркнул, что предвзятым могут признать любой материал с судебного заседания. И после принятия нормативного акта изданию в таком случае грозит ответственность, указано в публикации на сайте Союза журналистов.

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«Введение специальных мер и дополнительных ограничений, специальных нормативных актов <…> может вылиться в ограничения свободы слова и свободы распространения информации. <…> По сути — это попытка введения ведомственной цензуры», — сказал Соловьев.

Он напомнил, что цензура в России запрещена Конституцией, и обратил на это внимание судей.

Ранее СМИ рассказали, что Совет судей готовит концепцию информационной политики судебной системы. Для освещения прессой деятельности судов предложили установить специальные правила, а судебную власть защитить от дискредитации внедрением эффективного механизма. За давление на суд представителей средств массовой информации хотят наказывать.