Попытка скрыть провал с морпехами. Зачем Украина предъявила миру пленного Медведчука

Сдача в плен более тысячи украинских морских пехотинцев стало большим провалом ВСУ, поэтому властям Украины нужно было срочно придумать громкий информационный повод, чтобы отвлечь внимание от этого события. Именно поэтому Киев заявил о задержании главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил «360» экс-полковник СБУ Василий Прозоров.

Он обратил внимание, что после сдачи морпехов тут же возникла СБУ и предъявила общественности Медведчука, пообещав, что его может быть отдадут России.

«[СБУ заявила] вот посмотрите, вот он сидит, сейчас мы будем его пытать, а потом может быть передадим Российской Федерации, поменяем на кого-то из наших пленных. Никто даже не задумывается как это звучит. Что гражданина Украины будут отдавать в Россию в обмен на граждан Украины, которые попали в плен. То есть вообще бред с точки зрения нормального государства», — подчеркнул Прозоров.

По его мнению, Медведчука, скорее всего, задержали уже давно, и, вероятно, он все это время был в СИЗО. Просто достали политика из изолятора и продемонстрировали миру только, чтобы перебить информационный провал со сдачей в плен более тысячи морских пехотинцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации, хочет ли задержанный на Украине Медведчук участия России в его освобождении из плена украинских националистов.

«Медведчук не имеет отношения к спецоперации и не является гражданином России. Нам неизвестно, желает ли он сам нашего участия в разрешении этой ситуации», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский успел предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.