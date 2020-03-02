«Попытка нажиться на страхах потребителей». Юрист — о страховании от коронавируса
Адвокат Денис Скрябин обсудил с радио Sputnik предложение о страховании на случай заражения коронавирусом при выезде за границу.
По мнению юриста, таким образом страховщики пытаются ввести потребителей в заблуждение, поскольку стандартные программы страхования уже включают оплату лечения в случае заражения коронавирусом. Скрябин заверил, что никаких дополнительных полисов не нужно.
«И это может выглядеть просто как попытка нажиться на страхах потребителей», — подытожил адвокат.