По мнению юриста, таким образом страховщики пытаются ввести потребителей в заблуждение, поскольку стандартные программы страхования уже включают оплату лечения в случае заражения коронавирусом. Скрябин заверил, что никаких дополнительных полисов не нужно.

«И это может выглядеть просто как попытка нажиться на страхах потребителей», — подытожил адвокат.