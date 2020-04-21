Популярный вид мошенничества с коронавирусом в России разоблачили. Преступники даже не разобрались в деталях

Этот вид мошенничества распространился с началом пандемии коронавируса. Мошенники используют для него различные сервисы — не только сайты, но и СМС, а также сообщения в мессенджерах. Они рассчитывают, что послание прочтет доверчивый и технически малограмотный человек, который поверит в написанное и расстанется со своими деньгами — иногда так и происходит.

В ходе мониторинга Генеральная прокуратура обнаружила такой сайт — его пользователей убеждали, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) за нарушение режима самоизоляции оштрафовала их на 2,5 тысячи рублей. Сообщение, написанное на сайте, процитировала Генпрокуратура.

Согласно геолокации, вами был нарушен режим самоизоляции, согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф, согласно постановлению ФСИН № 168-322 от 04.10.2020 года в размере 2500 рублей Генпрокуратура.

Мошенники убеждали пользователей, что оплатить штраф нужно в течение 24 часов. В противном случае, против «нарушителя» будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В Генпрокуратуре подчеркнули, что этот сайт не имеет никакого отношения к ФСИН. Кроме того, взысканием штрафов с нарушителей занимается совсем другая служба. Это делает не ФСИН, а Федеральная служба судебных приставов (ФССП).