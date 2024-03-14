14 марта 2024, 01:56
Популярный педиатр покинул Россию после ареста
РБК: после 10 суток ареста педиатр Бутрий уехал из России с женой и сыном
Известный педиатр и автор блога «Записки детского врача» Сергей Бутрий уехал из России, забрав собой жену и сына. Об этом сообщило издание РБК.
Авторы статьи изучили публикации Бутрия в социальных сетях и пришли к выводу, что решение об отъезде он принял сразу после отбывания ареста.
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В феврале Хамовнический суд Москвы арестовал врача на 10 суток по статье о возбуждении ненависти и вражды. По словам Бутрия, позже ему дали понять, что на этом дело не закончится.
Сейчас доктор планирует консультировать пациентов в удаленном формате и заниматься просветительскими проектами. На его блог в Telegram подписаны 117 тысяч пользователей, во «ВКонтакте» — более 230 тысяч.
Педиатра Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Его признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти и вражды.
*Признана иноагентом на территории России.
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