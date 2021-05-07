Популярный краситель признали опасным в Европе

Искусственный краситель Е-171 перестали считать безвредным. Решение вынесли специалисты Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA).

Пищевая добавка Е-171 — это диоксид титана, напомнили в пресс-службе организации. Благодаря ей продукты получают более привлекательный внешний вид, а их срок хранения продлевается.

Используют краситель и в производстве лаков, красок, керамики и стекла. Его применяют при изготовлении резины, бумаги, пластика. Диоксид титана присутствует в косметике, лекарствах и средствах гигиены.

«Принимая во внимание все доступные научные исследования и данные, эксперты пришли к выводу, что Е-171 больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки», — подчеркнул специалист Маджед Юнес.

Свои выводы ученые сделали на основании невозможности исключить «опасения о генотоксичности», то есть способности вещества повреждать ДНК, после потребления частиц красителя.

«После приема внутрь абсорбция частиц диоксида титана низкая, однако он способен накапливаться в организме», — заметил Юнес.

Допустимое суточное потребление для E-171 в EFSA установить не смогли. Продажу продуктов с этой пищевой добавкой уже запретили во Франции.