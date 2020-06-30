Популярные сайты уличили в невозможности удалить аккаунт

Легко удалить свой аккаунт можно меньше чем на половине популярных сайтов. Одни ресурсы стараются усложнить этот процесс, а на 9% порталов это сделать и вовсе невозможно.

Компания Digital Security проанализировала функцию удаления аккаунта на 54 наиболее популярных российских сайтах. В исследование вошли соцсети, приложения для знакомств, туристические ресурсы, сервисы для доставки еды, платформы для обучения. С результатами исследования ознакомилась газета «Известия».

Просто удалить аккаунт, нажав на кнопку и подтвердив свое решение с помощью кода из SMS, можно только на 46% ресурсов. Шесть порталов (11%) тоже предоставляют возможность удалить аккаунт, но эта функция тщательно скрыта на сайте.

В 33% случаев удалить аккаунт можно только через техподдержку, причем некоторые требуют прислать письменный запрос или хотя бы его скан. На пяти ресурсах, то есть в 9% случаев, удалить страницу не удалось никакими способами. Среди таких ресурсов аналитики назвали приложение такси Uber Russia и сайт онлайн-магазина ASOS.

Аналитики отметили, что опция по удалению аккаунта должна быть на видном месте, это правила хорошего тона. Сокрытие и усложнение процесса связано с тем, что компании не любят, когда от них уходят клиенты.