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    01 февраля 2021, 04:45

    Популярные сайты обяжут размещать социальную рекламу

    Кирилл Фролов

    В Госдуме разработали законопроект, по которому популярные сайты должны будут отдавать до 5% своих площадей под социальную рекламу. На первом этапе инициатива затронет «Яндекс», Google, Rambler и Mail.ru Group, сообщил «Коммерсанту» глава Института развития интернета (ИРИ) Антон Ключкин.
    Популярные сайты обяжут размещать социальную рекламу

    По данным издания, эту некоммерческую организацию, созданную при поддержке правительства, хотят сделать единым оператором социальной рекламы в Сети.

    В сентябре прошлого года ИРИ подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, «Яндексом» и Rambler. По словам Ключкина, механизм размещения рекламы пока обсуждается.

    Законопроект предлагает рекламировать социальные проекты на сайтах с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки. На онлайн-СМИ закон распространяться не будет, рассказал газете глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

    Документ разработали в этом комитете. После чего поправки к закону «О рекламе» направили в Совфед, Общественную палату, профильные ведомства и Федеральную антимонопольную службу.

    В Госдуму законопроект планируют внести весной.