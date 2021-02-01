Популярные сайты обяжут размещать социальную рекламу

По данным издания, эту некоммерческую организацию, созданную при поддержке правительства, хотят сделать единым оператором социальной рекламы в Сети.

В сентябре прошлого года ИРИ подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, «Яндексом» и Rambler. По словам Ключкина, механизм размещения рекламы пока обсуждается.

Законопроект предлагает рекламировать социальные проекты на сайтах с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки. На онлайн-СМИ закон распространяться не будет, рассказал газете глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Документ разработали в этом комитете. После чего поправки к закону «О рекламе» направили в Совфед, Общественную палату, профильные ведомства и Федеральную антимонопольную службу.

В Госдуму законопроект планируют внести весной.