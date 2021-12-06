Популярные ролики и главные хиты. TikTok подвел итоги 2021 года

TikTok подвел итоги 2021 года. Специалисты сделали подборку самых популярных роликов и главных хитов уходящего года.

«В сообществе TikTok по всему миру есть нечто действительно уникальное, что люди больше не могут найти нигде. 2021-й стал годом, который объединил нас: мы видели, как в TikTok люди вместе веселились, делились своим творчеством и талантами, изучали культуру и учили друг друга новому», — отметила главный операционный директор TikTok Ванесса Паппас.

В этом году самым популярным в России стал ролик пользователя @hoootdogs. Автор видео заснял, как собака рисовала красками на холсте. Этот ролик набрал более 7,8 миллиона лайков. Второе место в списке заняло видео @toridar_hair с необычным окрашиванием волос, а замкнул тройку лидеров @bip.house, поделившийся идеей игры для компании друзей.

В мировом рейтинге первую строчку отдали танцу пользователя @totouchanemu. Сразу за ним идет @nathanevanss с интерпретацией народной рыбацкой песни. На третьем месте оказался @youneszarou за «вкусный» подход к фотосъемке.

Среди главных российских хитов лидером стала песня «Моя голова винтом» от kostromins. Вторую и третью строчки удалось занять Герберу и Konfuz с песнями «Уляля» и «Ратата».