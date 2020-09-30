Популярную в Сети «кричащую плачущую кошку» пришлось усыпить из-за тяжелой болезни

Хозяйка усыпила кошку по кличке Инки, которая известна пользователям Сети по мему «кричащий плачущий кот». Она сообщила о смерти питомца в своем Twitter-аккаунте в среду, 30 сентября.

По словам женщины, ее любимица страдала от рака. Опухоль мешала организму животного нормально функционировать, поэтому кошку решили усыпить, пишет сайт kp.ru.

«Она была спокойна. Два самых любимых человека Инки — я и моя мама — были рядом с ней в этот непростой час», — написала хозяйка знаменитого животного.

Она призналась, что почувствовала облегчение после смерти Инки. Женщина пояснила, что успокоилась, так как ее кошка больше не страдает. Питомец прожил с ней 11 лет. Хозяйка назвала ее болезнь одним из самых тяжелых событий в своей жизни.

Мем «кричащий плачущий кот» стал популярным в социальных сетях пять лет назад. На картинке у кошки сильно слезятся глаза, будто она плачет. Только весной этого года женщина рассказала, что на снимке запечатлена ее Инки.