Популярную в Сети «кричащую плачущую кошку» пришлось усыпить из-за тяжелой болезни
По словам женщины, ее любимица страдала от рака. Опухоль мешала организму животного нормально функционировать, поэтому кошку решили усыпить, пишет сайт kp.ru.
«Она была спокойна. Два самых любимых человека Инки — я и моя мама — были рядом с ней в этот непростой час», — написала хозяйка знаменитого животного.
Она призналась, что почувствовала облегчение после смерти Инки. Женщина пояснила, что успокоилась, так как ее кошка больше не страдает. Питомец прожил с ней 11 лет. Хозяйка назвала ее болезнь одним из самых тяжелых событий в своей жизни.
Мем «кричащий плачущий кот» стал популярным в социальных сетях пять лет назад. На картинке у кошки сильно слезятся глаза, будто она плачет. Только весной этого года женщина рассказала, что на снимке запечатлена ее Инки.