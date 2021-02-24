Популярность водки сильнее всего выросла в Калининградской области

Потребление водки на душу населения в России в прошедшем году составило 4,9 литра. Это на 2% больше, чем в 2019 году. Темпы роста употребления «беленькой» больше всего выросли в Калининградской области.

Об этом говорят данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). С ними ознакомилась газета «Известия».

«В лидеры по темпу роста употребления „беленькой“ выбилась Калининградская область: 5,6 литра на человека, что на 39% больше показателя предыдущего года», — говорится в статье издания.

Однако калининградцы не стали больше пить. Потребление водки в регионе увеличилось из-за наплыва туристов. Глава центра Вадим Дробиз отметил, что обычно местные жители покупают продукты и алкоголь в Польше. Однако из-за закрытых границ калининградцы чаще стали покупать спиртное, в частности водку, у себя.

Статистические данные пошли вверх и по другим причинам. Как заявили в пресс-службе правительства Калининградской области, одно время в регионе были перебои с поступлением дезинфицирующих средств. В то время активно распространялась информация о том, что поверхности можно обеззараживать с помощью водки. Соответственно, местные жители стали больше покупать этот алкоголь.

В топ-5 лидеров по употреблению алкоголя на душу населения вошли Сахалин, Магаданская область, Республика Коми, Республика Карелия и Чукотка.

Нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что бороться с алкоголизмом помогут две меры: увеличение цен на спиртное и ограничение времени его продажи.