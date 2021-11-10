Популярность вакцинных туров у россиян объяснили в АТОР

Россияне начали чаще ездить в вакцинные туры. По сравнению с сентябрем количество таких поездок увеличилось, как и количество стран, куда можно поехать с такой целью, сообщил «360» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, особенно пользуются популярностью вакцинные туры в Сербию, есть предложения в Хорватию, Грецию, Болгарию и другие страны.

«Нужно учитывать, что вакцины бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. От этого зависит количество поездок. Например, для однокомпонентной вакцины можно использовать поездку в Грецию или в Хорватию», — пояснил Горин.

Эксперт отметил, что правила въезда в страну для человека, который едет в вакцинный тур, не меняются, потому что страны, куда можно ездить с такой целью, открыты для россиян и никаких ограничений нет.

«И как раз вакцинные туры популярны из-за того, что ряд стран, особенно в европейском сообществе, не зарегистрировал нашу вакцину, это относится и к США. И в этой ситуации люди, которые хотят вакцинироваться или ревакцинироваться и получить большую свободу поездок по миру, используют вакцинные туры», — заключил собеседник «360».

Стоимость таких туров в среднем составляет от 30 до 70 тысяч рублей. В эту сумму входят перелет, проживание в гостинице в течение двух-трех дней, трансфер, сама вакцинация в сопровождении гида, а также медицинское обслуживание в клинике.