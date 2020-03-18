Популярность тестов на коронавирус подскочила в Сети. Но обследования нужны не всем

Во время пандемии коронавируса люди не только сметают гречку, но и закупаются тестами на инфекцию в интернете. Специалисты заметили небывалый спрос на эти товары. Несмотря на опасения за свое здоровье, всегда нужно помнить о мошенниках. Кроме того, тесты можно сделать абсолютно бесплатно у врача.

Сотрудники компании «Крибрум» провели исследование и насчитали 441 сообщение о продаже тестов на коронавирус или лекарств от инфекции. Такое количество набралось с начала эпидемии. При этом запросов о покупке было 1380, пишет газета «Известия».

Первые предложения от мошенников появились в феврале. Тогда на «Авито» стали публиковать объявления о продаже тестов за две-три тысячи рублей. Не так давно ажиотаж в Сети снизился, но продавцы придумали новый способ привлечь людей. Они стали указывать, где произведен тест, и прикладывать фотографии сертификатов и инструкций. После этого началась вторая волна спроса. Запросы молниеносно выросли в два раза — до 4901 просмотра объявлений.

Некоторые тесты действительно выглядят как настоящие. В Китае их можно купить в аптеке, но в интернете подобные тесты могут быть просто пустышкой. Лучше не выкидывать деньги на ветер, а в случае необходимости пройти бесплатное исследование у медиков.

Для проведения анализа есть определенные условия. Тест могут пройти те, у кого есть симптомы ОРВИ и они приехали из стран, где есть случаи заражения. Если вы общались с вернувшимся из таких стран, то тоже можете обратиться к врачу. Еще к группе риска относятся люди с пневмонией.

Тесты также проводят у граждан старше 60 лет, людей с хроническими патологиями и тех, кто прилетел в Россию из определенных стран, но признаков ОРВИ не имеет. Если у человека есть симптомы, но он заболел в России, то анализ остается на усмотрение врача.

Россиян обманывают не только с тестами на коронавирус, но и с лекарствами и фейковой информацией. Подробнее про мошенничество во время пандемии можно прочитать в материале «360».

Тем временем COVID-19 продолжает заражать население разных стран. Сейчас заразившихся коронавирусом насчитывается более 199 тысяч человек. Врачи не смогли спасти более 7,9 тысячи пациентов.