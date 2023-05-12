12 мая 2023, 16:29
Популярность среднего образования россиян связали с престижем рабочих профессий
Депутат Мажуга связал престиж рабочих профессий с ростом популярности среднего образования
Выпускники российских школ стали чаще выбирать для продолжения обучения среднее специальное образование, а интерес к поступлению в вузы значительно снизился. Об этом говорится в результатах исследования портала SuperJob, который изучил данные за последние 10 лет.
С выводами аналитиков частично не согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
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В беседе с «Ридусом» он отметил, что высшее образование остается у российских школьников в приоритете. При этом интерес к среднему специальному образованию действительно вырос.
«Это связано и с повышением престижа инженерных, технических, рабочих профессий, а также с реализацией большого проекта „Профессионалитет“, который как раз направлен на развитие колледжей и техникумов», — заявил Мажуга.
Он напомнил, что это федеральный проект, который объединяет учреждения среднего образования с предприятиями в специальные кластеры.
Депутат добавил, что в колледжи и училища сегодня идут выпускники как девятых, так и 11-х классов. Но после окончания часть из них продолжают получать образование в вузах. Этот момент аналитики не учли.
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