Популярность сайтов для взрослых выросла в Петербурге на фоне самоизоляции

По данным сервиса WordStat на 25 марта, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано порядка 13 миллионов 200 тысяч запросов в «Яндексе» по тегам контента для взрослых.

В конце февраля, например, число таких же запросов было меньше на 300 тысяч — то есть 12 миллионов 900 тысяч запросов.