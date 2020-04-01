Популярность программы для слежки за сотрудниками выросла во время карантина

«У нас где-то в три раза увеличилось число запросов. Мы отметили рост в конце прошлой недели, но он будет продолжаться. Сейчас многие пока находятся в состоянии шока, особенно службы безопасности. Они не знают, как наладить работу, как обеспечить хоть какой-то уровень защиты и контроля», — пояснил Рогозин.

Работодатель может установить систему на компьютер сотрудника. Она позволит отслеживать продуктивную активность и число рабочих часов, делать скриншоты рабочего стола, формировать отчеты и следить за перепиской в мессенджерах.

При этом работник самостоятельно включает систему контроля и может просмотреть все записи программы.

«Человек проснулся, попил кофе и решил поработать. Он активирует программу и начало рабочего дня. Собранные данные впоследствии пойдут в бухгалтерию для учета рабочего времени. Если сотрудник хочет отвлечься, он отключает нашу программу — она больше информацию не собирает. Он посмотрел соцсети, видеоролики, позанимался онлайн-шопингом, отдохнул, опять запустил программу. Получается, восемь часов, набранные таким образом, — это именно восемь часов работы», — отметил Рогозин.

По его мнению, работа в офисе — «определенный ритуал: ты с утра встал, зубы почистил, поехал на работу, отметился „пищалкой“ (электронный пропуск. — Прим. ФАН). Пошел рабочий день». Тем не менее, удаленный формат часто бывает эффективнее из-за иного отношения к рабочему процессу.

«В этом случае в большей степени превалирует работа на результат: дана задача, и ее нужно выполнить. То есть целью упражнения является не „высидеть восемь часов в офисе“, а выполнить какое-либо задание или обеспечить работоспособность чего-либо. Эффективность таким образом повышается», — добавил Рогозин.