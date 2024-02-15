Общество 15 февраля 2024, 14:43 Популярность приложения «Госуслуги Москвы» выросла среди жителей столицы Приложение «Госуслуги Москвы» загрузили почти 10 миллионов раз РИА «Новости»

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Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» с момента его запуска загрузили 10 миллионов раз. В 2023 году зафиксировали миллион установок, а за январь 2024-го — еще 100 тысяч, сообщил столичный департамент информационных технологий.

«Согласно опросу, около 57% пользователей обращаются к приложению ежедневно или несколько раз в неделю», — отметили в ведомстве.

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«Госуслуги Москвы» позволяют легко выполнять повседневные задачи: оплачивать счета, записываться на прием к врачу и передавать показания счетчиков. Возрастная аудитория приложения весьма разнообразна: 60% пользователей составляют люди в возрасте от 35 до 65 лет, а 10% — граждане старше 65 лет.

Наибольшей популярностью среди пользователей пользуется функция «Запись к врачу». Сервис «Электронный дневник» позволяет родителям следить за успеваемостью и посещаемостью детей в школе, а также управлять школьными расходами. Разделы «Начисления за ЖКУ» и «Внесение показаний» помогают управлять коммунальными платежами.

Инструкции по установке мобильного приложения «Госуслуги Москвы» доступны на специальной странице сайта mos.ru.

Ранее для москвичей стала доступна оплата всех счетов через СБП. Горожане уже совершили более 600 тысяч операций.